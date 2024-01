Grande parata a Castelsardo in occasione della festa di Carnevale in programma dal mese di febbraio. Per giovedì grasso, 8 febbraio, ad accogliere i bambini ci saranno ben 14 personaggi della Disney tra cui i mitici Minnie, Topolino e tutti loro amici. Uno spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale nella piazza Maestro in collaborazione con la Pro Loco e il centro Insieme e Giovani.

Si comincia dalle 16 con la presenza di otto ballerine e due cantanti. A seguire la band “Il volo” farà ballare i più grandi con le migliori musiche di carnevale. Presentatrice d’eccezione dello show sarà proprio Minnie che interagirà con i bimbi e le bimbe coinvolgendoli in un magico viaggio, attraverso i più famosi cartoon della Disney, aiutata da tutti gli artisti che saranno con lei sul palco, dalle mascotte e dagli effetti speciali dei tre ledwall giganti.

Grandi e piccini si immergeranno nelle atmosfere da sogno tra coriandoli e frittelle. Per martedì grasso, il 13 febbraio, nella piazza del Novecentenario festa in maschera con gonfiabili e trucca bimbi.

