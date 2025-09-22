Appicca un incendio a un negozio e augura la morte a moglie e figlia del proprietario. Sarebbe successo a Castelsardo un anno fa e, nei giorni scorsi in tribunale a Sassari, si è aperto il processo a carico di un 61enne accusato di danneggiamento e molestie.

L’uomo, secondo le imputazioni, avrebbe dato fuoco alla tenda di un esercizio di frutta e verdura annerendo anche la facciata del palazzo di fronte.

In più avrebbe inviato alla moglie del gestore un messaggio in cui le augurava di morire e con lei anche la figlia piccola che avrebbe dovuto subire un’operazione chirurgica. Il procedimento è cominciato davanti alla giudice Sara Pelicci, la pm è Lara Senatore e il legale della difesa Carlo Foddai.

