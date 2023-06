Il comune di Castelsardo amministrato dal sindaco Antonio Capula ha annunciato di aver dato il via all’iter per la redazione, a seguito di oltre 125mila euro ottenuti dalla Regione Sardegna, di tre progetti di fattibilità tecnica ed economica, utili alla richiesta dei finanziamenti necessari, per un importo complessivo di 2 milioni 680mila euro.

Nello specifico, gli interventi che l'amministrazione castellanese vorrà porre in essere sono la realizzazione delle falesie nelle spiagge di Lu Bagnu e della condotta fognaria e idrica per la frazione di Multeddu, oltre che la sistemazione e adeguamento degli uffici comunali di via Sassu con il recupero spazi interni e l'efficientamento energetico.

