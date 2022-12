Castelsardo diventerà una location pittoresca per coloro che vorranno coronare il loro sogno d'amore con il matrimonio.

L'amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa “Destination Wedding nei Borghi più Belli d’Italia”, con la collaborazione di Italian Event Planners, affermata agenzia di organizzazione eventi per stranieri, in collaborazione con l'associazione Borghi più belli d'Italia, con Borghi Servizi & Ambiente e con il patrocinio dell'associazione Federmep - Feder Matrimoni.

Il progetto prevede di proporre Castelsardo come luogo del cuore per il giorno del fatidico sì, offrendo agli sposi una location speciale e regalando, al contempo, un'esperienza indimenticabile ai loro parenti e amici.

«La scelta di candidare Castelsardo al progetto "Destination Wedding" scaturisce dal fatto che il nostro borgo ha la combinazione perfetta tra location unica e rara, storia, cultura, tradizione e un ottima gastronomia - dichiara l'assessora al turismo, Valeria Sini - elementi essenziali di chi desidera un posto magico per il giorno del sì».

In realtà non è una novità la celebrazione di matrimoni di stranieri proprio nella città dei Doria, fra cui alcuni “cinematografici” come quello, dello scorso anno, fra i protagonisti della serie Netflix “365 giorni”, girato proprio nella cattedrale di Sant’Antonio Abate, con molte scene che mostrano le bellezze del borgo, del porto e del mare sardo. Il nuovo progetto prevede però un’organizzazione più strutturata per affermare il borgo medievale come sede di matrimoni di persone provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali sono già programmati per il 2023.

«La sede del matrimonio rimane per sempre nella memoria della coppia e dei loro ospiti - conclude il sindaco, Antonio Capula - tornando a casa, nelle loro nazioni, ne parleranno attraverso le fotografie e i film dei matrimoni pubblicizzando spontaneamente il nostro centro ed i suoi eccellenti servizi».

