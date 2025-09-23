A Castelsardo torna l’onda blu dei volontari Plastic Free, in adesione all’evento che il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia dal titolo “Sea & Rivers”, iniziativa dedicata alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con Mini Italia.

Saranno 25 gli appuntamenti in Sardegna, che interesseranno le province di Sassari, Cagliari, Oristano, Nuoro e Sud Sardegna, grazie all’impegno dei referenti locali e alla partecipazione entusiasta dei volontari.

Domenica 28 settembre dalle ore 10 Clean up di Plastic Free anche nella città di Castelsardo, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente guidato da Christian Speziga, l’associazione Sportiva Ambientale Bulli Surf Club Castelsardo, Econova Srl, nella spiaggia e scogli interni del porto turistico si terrà una raccolta di plastica e rifiuti vari, con focus sul rispetto del territorio e l’educazione ambientale.

«Come referente regionale, non posso che esprimere tutto il mio orgoglio per lo straordinario impegno dei referenti della Sardegna: abbiamo raggiunto un record assoluto con 25 appuntamenti sull’isola. Un risultato che parla da sé e conferma che stiamo percorrendo la strada giusta – dichiara Maria Francesca Carone, referente regionale Plastic Free Sardegna –. Questo traguardo è il frutto di un lavoro corale, costruito giorno dopo giorno da una rete appassionata e determinata, capace di coinvolgere sempre più persone. Un sentito ringraziamento va anche alle amministrazioni locali, alle associazioni e alle aziende che hanno scelto di credere in noi e di sostenerci concretamente. Il loro contributo è fondamentale per continuare a crescere e generare un cambiamento reale».

