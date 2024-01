Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione della spiaggia La Vela Blu a Lu Bagnu, località di Castelsardo.

L’intervento sarà possibile grazie al finanziamento di 100mila euro che il Comune ha ottenuto dalla Regione a seguito della partecipazione al bando per la progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione dell’arenile.

Il tratto costiero è caratterizzato da una forte azione erosiva del mare che modifica costantemente l'aspetto delle spiagge, sia dal punto di vista dimensionale che morfologico, portando ad una situazione di fragilità, aggravata dalla forte urbanizzazione a ridosso della fascia costiera. La progettazione riguarderà la sistemazione degli accessi alla spiaggia con conseguenti opere di messa in sicurezza e riqualificazione e prevederà interventi volti alla mitigazione dei processi di degrado del suolo ed alla protezione della fascia costiera.

L'ottenimento del finanziamento per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione della spiaggia La Vela Blu a Lu Bagnu è un risultato importante per il territorio. L’intervento previsto consentirà infatti di migliorare la sicurezza e la fruibilità della spiaggia, tutelando l'ambiente e il patrimonio naturale.

