Romana, piccolo paese del Villanova di poco più di 500 abitanti, vuole dire decisamente no allo spopolamento. Attraverso un bando pubblico, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Lucia Catte, intende acquisire “la disponibilità, tramite concessione gratuita al prezzo simbolico di un euro, per la vendita ad altri soggetti privati, di immobili abbandonati, ubicati nel territorio del comune di Romana, per un progetto di valorizzazione, recupero e ripopolamento dello stesso territorio comunale.

Un'iniziativa che segue quella già adottata in altri centri della Sardegna, come Ollolai e Nulvi. “Si tratta di un tentativo che stiamo facendo – ha dichiarato il primo cittadino – da un lato per valorizzare il paese, con la ristrutturazione delle tante case che sono abbandonate, dall'altro di ripopolarlo sulla base di esperienze già fatte in altri comuni. L'idea è questa. Per il momento stiamo partendo con il primo test, cioè verificare se c'è la disponibilità da parte dei cittadini proprietari degli immobili vetusti a concedere, a titolo gratuito, l'immobile. Noi, poi, faremo da intermediari con chi l'acquirente che dovrà impegnarsi a ristrutturarla entro un certo termine, attraverso un secondo avviso pubblico. Speriamo che vada in porto”.

