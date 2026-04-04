Casa in fiamme a Erula, nel Sassarese.
Le squadre di Tempio e di Ozieri sono intervenute per un incendio in un’abitazione situata al primo piano di un edificio su due livelli. La prima squadra ad arrivare è stata quella di Ozieri, circa 35 minuti dopo la chiamata.

Durante l’attesa, i barracelli di Erula hanno provveduto a contenere l’incendio. Non si registrano feriti né vittime. L’immobile è stato interdetto.

(Unioneonline/v.f.)

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