il rogo
04 aprile 2026 alle 14:08
Casa in fiamme a Erula, intervengono i vigili del fuocoL’incendio è divampato al primo piano di un abitazione su due livelli. Operativi anche i barracelli per contenere il rogo
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Casa in fiamme a Erula, nel Sassarese.
Le squadre di Tempio e di Ozieri sono intervenute per un incendio in un’abitazione situata al primo piano di un edificio su due livelli. La prima squadra ad arrivare è stata quella di Ozieri, circa 35 minuti dopo la chiamata.
Durante l’attesa, i barracelli di Erula hanno provveduto a contenere l’incendio. Non si registrano feriti né vittime. L’immobile è stato interdetto.
(Unioneonline/v.f.)
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