Nei prossimi giorni il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, di Porto Torres, aprirà le porte ai visitatori per festeggiare in maschera il Carnevale, un evento tra le bellezze culturali e le meraviglie scoperte oltre 1700 anni fa.

Durante la festa i più piccoli potranno scoprire il mondo antico che offre la città di Porto Torres, sorta sui resti romani della colonia Iulia di Turris Libisonis, fondata nel 46 a.c., nientemeno che da Giulio Cesare. I bambini potranno intrattenersi con una serie di attività ludico – ricreative e conoscere i mosaici rinvenuti a Turris.

Proprio in questi giorni le educatrici e gli educatori del museo Antiquarium sono impegnati nella preparazione degli imminenti laboratori sull’antica arte del mosaico. Tesserine colorate in marmo con diversi supporti permetteranno ai partecipanti di riprodurre figure e immagini che le maestranze hanno realizzato in epoca romana. Scoperte infinite e tesori ancora da esplorare dai visitatori più curiosi con iniziative per far conoscere i reperti archeologici custoditi nelle vetrine del museo e i coloratissimi mosaici del parco archeologico. Il direttore del museo Antiquarium, Stefano Giuliani, sta promuovendo una serie di iniziative per favorire le visite che lo scorso anno hanno raggiunto 8.607 visitatori, un incremento del 18 per cento rispetto al 2022.

