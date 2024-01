Nella città di Alghero si valutano proposte e idee per dare vita al calendario degli eventi di Carnevale. Nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2024, la Fondazione intende procedere all’acquisizione di iniziative e proposte artistiche di rilevante pregio da realizzare direttamente e alle quali eventualmente compartecipare o sostenere attraverso contributo economico o concessione di spazi, supporto logistico e tecnico, capaci di concorrere a una programmazione che possa definire un cartellone con spettacoli e manifestazioni per diversi target di fruitori per il Carnevale di Alghero 2024.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, dovranno far pervenire le loro proposte artistiche consegnandole esclusivamente via pec all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it. Le istanze dovranno essere protocollate entro e non oltre le ore 13.30 del 23 gennaio.

La proposta artistica e i suoi allegati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del proponente o dal soggetto delegato con poteri di rappresentanza o con firma autografa accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità. Gli avvisi completi della modulistica sono scaricabili sul sito istituzionale della Fondazione Alghero.

