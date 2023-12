Tutto pronto a Cargeghe per gli appuntamenti natalizi. Il primo evento in programma è per sabato 9 dicembre, alle 10 e alle 11, in piazza Santa Croce, per le letture a cura della biblioteca e l'addobbo dell'albero di Natale per i bambini che sarà acceso alle 18.

Venerdì 15 dicembre alle 11, presso la scuola dell'infanzia, l'amministrazione comunale donerà il panettone ai bambini. Martedì 19 dicembre alle 12, presso la biblioteca comunale, è previsto un laboratorio per la scuola media dal titolo "Io come Marcovaldo". Mercoledì 20 dicembre alle 18, nella Chiesa parrocchiale, spazio al concerto della novena con il violino di Davide Pais e il pianoforte di Antonella Chironi.

Venerdì 22 dicembre alle 19, il centro polivalente ospiterà la recita di Natale dei bambini della scuola dell'infanzia. Sabato 23 dicembre alle 19, in piazza Santa Croce, ci sarà la castagnata con accompagnamento canoro di Serena Porcu, la chitarra di Gabriele Cau e l'organetto di Davide Caddeo.

Domenica 24 dicembre alle 16, nel sagrato dell'oratorio di Santa Croce, saranno consegnate le letterine dei bambini di Cargeghe a Babbo Natale, mentre martedì 26 dicembre alle 18, al centro sociale, è in programma il concerto di Natale degli allievi della classe di pianoforte della Scuola Civica di Musica "Ischelios" guidati dai docenti Federica Bernardi e Luca Delogu.

Mercoledì 27 dicembre alle 18, sempre al centro sociale, andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari" curato da Spazioperaria e Gurdulù Teatro. Sabato 6 gennaio alle 18, nel centro polifunzionale, è prevista la "Tombolata della Befana".

