Due sale per ricordare tre personalità che hanno contribuito alla storia e alla conoscenza del territorio di Porto Conte. È la proposta avanzata dall’associazione Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco in vista dell’Assemblea del Parco naturale regionale di Porto Conte, convocata per il prossimo 10 novembre. L’iniziativa prende le mosse dalla richiesta presentata lo scorso luglio dalla famiglia di Luigi “Gigi” Cella, ex presidente del Parco scomparso nel 2023, di intitolargli uno spazio della sede istituzionale di Casa Gioiosa, a Tramariglio.

Il presidente Emiliano Orrù ha individuato nella sala conferenze il luogo da dedicare alla sua memoria, proposta approvata dal Consiglio direttivo il 26 ottobre e ora sottoposta all’Assemblea. L’associazione suggerisce però una soluzione diversa, che allarghi il riconoscimento anche a due importanti figure della cultura scientifica algherese. La saletta destinata agli incontri amministrativi verrebbe intitolata a Gigi Cella, ricordato per le sue qualità umane, la capacità di dialogo e il rapporto con la comunità. La sala convegni principale sarebbe invece dedicata congiuntamente a Franca Valsecchi e Giuseppe Pecorini, entrambi algheresi: la prima, botanica di fama e studiosa della flora sarda e delle specie endemiche; il secondo, geologo autore di importanti rilievi sul territorio di Porto Conte tra il 1949 e il 1952.

«Non si tratta soltanto di scegliere a chi dedicare due sale, ma di riconoscere quali valori Casa Gioiosa dovrebbe continuare a rappresentare: memoria, partecipazione, cultura e conoscenza», sottolinea l’associazione. L’obiettivo è valorizzare tanto la dimensione istituzionale quanto quella scientifica dell’area protetta, riaffermando il ruolo della ricerca nella tutela della biodiversità.

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