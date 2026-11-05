Uri: 400mila euro per il ripristino della chiesa Nostra Signora della Pazienza
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Un finanziamento regionale di 400mila euro per la messa in sicurezza della chiesa di Uri. A seguito del crollo parziale della copertura del caseggiato adiacente alla chiesa di Nostra Signora della Pazienza, nel comune di Uri, che aveva provocato danni e infiltrazioni anche all’interno dell’edificio religioso, l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per individuare una soluzione e reperire le risorse necessarie oltre che attivare tutti gli enti necessari. Attraverso un’attenta ricognizione delle opportunità di finanziamento, è stato individuato in una specifica legge regionale lo strumento che ha consentito al Comune di presentare una richiesta di contributo alla Regione Sardegna. La risposta è l’ottenimento di un finanziamento di 400.000 euro destinato agli interventi di messa in sicurezza e ripristino. Un risultato importante che consentirà di intervenire su un luogo che custodisce una parte significativa della storia, delle tradizioni e dell’identità della nostra comunità. Il sindaco Matteo Dettori ha già contattato personalmente il parroco per comunicargli la notizia, considerato che l’immobile non è di proprietà comunale. Il parroco ha accolto con soddisfazione la comunicazione, esprimendo il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’interessamento e l’impegno. Con queste risorse sarà possibile avviare il percorso necessario per restituire sicurezza e decoro a un luogo particolarmente caro a tutti gli uresi.