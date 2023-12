Mancano ancora poche ore per il grande weekend col Capodanno nell'area del porto turistico della città di Alghero. Il Cap d’Any de l’Alguer 2023-2024 promette serate memorabili all'insegna della grande musica e del divertimento.

Nel piazzale della Pace si inizia venerdì 29 dicembre col triplo concerto di Anna, Noyz Narcos e Guè anticipato dal dj set di Wad e Val S. Sabato 30 dicembre tutta la piazza sarà per la coinvolgente dance anni '90, l'evento che farà ballare intere generazioni e anticipa lo spettacolo del 31 dicembre con il live dj set di Nikki e dj Aladyn direttamente da Radio Deejay e l’attesissimo concerto di Luciano Ligabue, per la prima volta nella sua carriera in piazza a Capodanno.

In tutta l'area portuale saranno attivi cinque ledwall di grandi dimensioni che rilanciano anche durante gli spettacoli le immagini in diretta dal palco. L’accesso all’area concerti di Piazzale della Pace è libero e gratuito e sarà possibile da via Garibaldi lungo la passeggiata Bousquet. All’interno dell’area di piazzale della Pace e presso le aree parcheggio saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Non sarà consentito all'interno dell'area introdurre: contenitori di vetro o lattine; contenitori di plastica se provvisti di tappo e in ogni caso e in ogni caso di dimensione superiore ai 50cl; petardi; spray urticante; oggetti contundenti e taglienti; borse o zaini di grandi dimensioni; ogni altro oggetto potenzialmente pericoloso per la pubblica comunità; animali; caschi e droni. Novità di questa edizione l’introduzione all’interno del piazzale, in area dedicata, un Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni con servizio di animazione per le serate di sabato 30 e domenica 31 dicembre.

I posti sono limitati e su prenotazione con costo del servizio pari a 15 euro per bambino. Orari del servizio: sabato 30 dicembre dalle ore 21.30 alle ore 24.30 - domenica 31 dicembre dalle ore 22.30 alle ore 2. Per prenotazioni prenotazionecapodannobambini@gmail.com. Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana.

I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione. Per riservare un posto inviare una email a info@fondazionealghero.it. Tre le aree parcheggio dedicate: area via Aldo Moro – Campo Don Bosco via Vittorio Emanuele; area via Castelsardo; Anfiteatro Maria Pia (area disponibile solo per la notte del 31 dicembre). Durante le serate del 29-30-31 dicembre è disponibile un servizio navetta gratuito continuativo da/per le aree parcheggio dalle ore 17 alle ore 3 con arrivo in via Garibaldi lato mare nei pressi del piazzale della Pace.

