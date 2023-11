Anche quest’anno la Cantina di Santa Maria La Palma scende in campo per sostenere i servizi sanitari del territorio con una donazione frutto della vendita delle bottiglie di Akenta Rosè Special Edition. Quasi diecimila euro la cifra devoluta al centro SMAC dell’Aou di Sassari per coprire le spese relative le cure e trattamenti speciali delle donne colpite da tumore al seno: la consegna simbolica dell’assegno si è tenuta presso la Vineria ed Enoteca La Cantina ad Alghero.

La prima edizione aveva permesso l'acquisto di un impianto di dermopigmentazione per l'Aou di Sassari. Dato il successo e l'importanza dell'iniziativa, si è scelto di ripeterla: la cantina ha creato una nuova edizione limitata del vino Akènta Rosé, le cui vendite aiuteranno a finanziare attività di cura, ricerca e supporto per le pazienti del reparto SMAC. Mario Peretto, presidente della Cantina, ha voluto enfatizzare l'importanza di ripetere l'iniziativa, sottolineando l'importanza dell’impegno delle imprese private nel sostenere la comunità locale. La vicepresidente Gianfranca Pirisi ha sottolineato il valore umano e sociale del progetto, che mira ad assistere le donne in momenti difficili.

«La Cantina Santa Maria La Palma, consapevole del numero di donne colpite da problemi di salute nell'area di Sassari, vuole offrire un sostegno tangibile, collaborando attivamente con i medici e dirigenti responsabili». Alla conferenza stampa hanno partecipato: Mario Peretto, presidente della Cantina Santa Maria La Palma e Gianfranca Pirisi, vice presidente, poi Antonio Lorenzo Spano, Direttore Generale AOU Sassari; Dolores Soddu, Direttore Amministrativo; Rita Nonnis, Chirurga Senologa Breast Unit e istituzioni del territorio.

