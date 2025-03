Dopo il flash mob di sabato, nel porto turistico di Alghero, la battaglia per fermare il progetto dei campi-boe proseguirà, in forma ordinata e pacifica, in occasione dell'assemblea del Parco che si terrà il 10 di aprile alle 17:30 nella sede comunale di piazza Porta Terra.

Il consigliere della Lega, Michele Pais, ha invitato diportisti e semplici cittadini a presentarsi numerosi, con i cartelli “Vendesi” esposti anche in occasione del flash mob sulla banchina Dogana, a simboleggiare il fallimento del settore nautico.

«Il mio invito è quello di essere presenti nel numero più ampio possibile in assemblea, muniti dei medesimi cartelli, in forma simbolica ma di determinata contrarietà», spiega Pais. «Il progetto va immediatamente sospeso e successivamente radicalmente rimodulato, a seguito di una serrata condivisione con i diportisti, gli operatori professionisti della nautica e suffragato da studi scientifici di carattere ambientale ed economico. Questa è la proposta di buon senso che avanzo», aggiunge il consigliere. «In caso contrario, se al buonsenso verrà contrapposta l'arroganza e l’irragionevolezza, allora, per quanto mi riguarda, le boe possono essere utilizzate per legare i daini selvatici e il bestiame presente nel Parco», dichiara provocatoriamente Pais.

