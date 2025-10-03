Un camper con targa straniera si è fermato sulle dune della spiaggia di Pazzona, sul litorale di Stintino. A pochi passi un ampio spazio destinato ai parcheggi regolari. Niente da fare, i visitatori hanno preferito violare ogni norma di tutela ambientale per godersi da vicino il paesaggio.

Poco distante in evidenza il cartello di divieto di sosta sulla sabbia. Il mezzo si trovava posteggiato a dieci metri dalla battigia, una posizione ideale per ammirare il mare del Golfo dell’Asinara.

Un comportamento che non è sfuggito agli uomini della compagnia barracellare di Stintino, al comando di Gavino Depalmas, sul posto impegnati nell’attività di vigilanza e controllo della costa. Immediatamente è scattata la sanzione di 200 euro. Si tratta di una famiglia di turisti ai quali è stata contestata la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza balneare che vieta il transito e la sosta di automezzi e veicoli di ogni genere sulle spiagge, la sosta e l’occupazione temporanea di queste aree e il calpestio delle dune e della vegetazione.

