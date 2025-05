Sedie e tavolini per strada con tanto di ombrellone e piantana, l’allestimento di un vero “soggiorno” con vista mare nei parcheggi davanti la spiaggia Le Saline di Stintino. I cartelli di divieto parlano chiaro ma il fenomeno dei campeggiatori abusivi è già cominciato insieme alla stagione turistica.

Tre le sanzioni che gli uomini della compagnia barracellare, schierati lungo le coste insieme agli agenti della Polizia locale di Stintino, hanno emesso nei confronti dei trasgressori, turisti con mezzi al seguito con all’interno un vero equipaggiamento, che hanno trovato “casa” in uno dei parcheggi delle Saline. Il caso più singolare è quello di un turista tedesco, a bordo di una station wagon per una vacanza in solitaria, accanto al mezzo posteggiato vi erano sedie e tavolini, ombrellone ma anche fornellino e indumenti stesi sulla staccionata, l’ambiente ideale per sfruttare il panorama davanti al mare.

Immediata la sanzione amministrativa che per il campeggio abusivo è di 83 euro. Un fenomeno vietato dal Codice della Strada, che consente il parcheggio di questi mezzi ma non il loro uso a fini abitativi o di campeggio, se non nelle aree dove è espressamente consentito.

