Oltre trent’anni di attività, progetti umanitari, borse di studio e formazione: il passaggio delle consegne nel Rotary club Porto Torres, fondato nel 1989, diventa occasione di bilanci delle azioni svolte e della presentazione del nuovo programma ancora da attuare.

In un clima di amicizia e solidarietà è avvenuto il passaggio dall’ormai past president, Leonetto Conti al nuovo presidente, Piero Tolu, 58 anni, che ha voluto introdurre alcune novità sul nuovo percorso, centrando il suo intervento sulle donne che immaginano il cambiamento di un’attività che caratterizzerà il suo incarico annuale. Una festa con la tradizionale consegna del "collare" come segno della rotazione annuale delle cariche all'interno dello stesso club.

Il cerimoniale rotariano, tenutosi presso la sala ristorante dell'Hotel Libisonis, si è aperto sabato con il classico colpo di campana prima di dare il via agli onori alle bandiere, alla presenza di tutti i soci e dei numerosi ospiti. Il presidente uscente, Conti, ha illustrato le diverse attività svolte durante la sua presidenza, mentre per Piero Tolu ha sottolineato llla presenza femminile nel club. «Il mio lavoro verrà supportato da uomini e da donne, - ha detto - queste ultime daranno un contributo rilevante, in particolare il gruppo delle Inner Wheel e del Rotaract che conta 16 ragazze e due ragazzi».

La cerimonia è proseguita con la consegna degli attestati di ricoscimento consegnati dal past president Conti ai diversi soci del club. Il past president Paolo Pinna è stato insignito del titolo Paul Harris Fellow, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile apporto nel promuovere amichevoli relazini tra popli di tutto il mondo. Il Consiglio direttivo che coadiuverà Piero Tolu è composto oltre che dal past president, dal vicepresidente Giuseppe Spiga, dal segretario Fernando Ruberti, dal tesoriere Giovanni Maria Carboni, dal prefetto Maria Antonietta Rozzo e dai consiglieri Monica Sanna, Pellegrino Iandolo e Antonio Turra.

