Bollicine e buon vino, musica e gastronomia. Sono gli ingredienti di “Calici di Natale”, la manifestazione in programma venerdì 22 alle 19 nel corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Porto Torres.

La formula proposta è quella di una scelta della cantina in base al piatto creando un menù itinerante, tra cibo, vino e musica nei locali aderenti e contraddistinti dalla locandina. Il tutto è stato messo a punto e organizzato dal Centro commerciale naturale Le Botteghe Turritane che mette insieme diverse attività commerciali operanti in città, e arricchito da eventi musicali nei dieci locali che creano una rete di proposte diverse, un menù per tutti i gusti, un modo per animare il centro cittadino, creare un clima di festa e intrattenimento nella centro cittadino.

Nei giorni scorsi il Comune di Porto Torres aveva aderito, in qualità di socio istituzionale, dell’associazione culturale Botteghe Turritane per contribuire alla valorizzazione del sistema economico locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale, ai pubblici esercizi e all’artigianato artistico e di servizio.

