L'Fc Alghero lascia alle spalle i dieci goal (a zero) rifilati al Norbello nella partita di esordio in Seconda categoria e si prepara la trasferta di domenica, alle 16, sul campo del Burgos.

Per l'occasione, l'allenatore giallorosso Pippo Zani potrebbe presentare alcune novità, tra gli undici titolari, rispetto a domenica scorsa.

«La squadra è in forma, ci siamo allenati bene e veniamo da un ottima partita contro il Norbello che però non ha nessuna valenza, nel senso che le gare di inizio stagione non rispecchiano esattamente il reale valore delle squadre», sottolinea Zani. «Sono convinto che le partite in calendario non saranno facili e domenica a Burgos troveremo una squadra tosta che ci darà del filo da torcere. Abbiamo molto rispetto del Burgos e ci presenteremo sul loro campo consapevoli che i padroni di casa venderanno cara la pelle. Dal canto nostro, dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e determinazione, con l'obiettivo di portare a casa un risultato positivo».

