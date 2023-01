La Regione ha stanziato quasi 9 milioni di euro come contributo ai comuni per le calamità naturali, ma ad Alghero non arriverà nemmeno un centesimo.

Lo denuncia Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale. «Alghero è sempre più lontana da Cagliari e dalla giunta regionale della destra sardista», fa notare l’avversario politico del sindaco Conoci, sottolineando come in questi ultimi anni tra siccità, alluvioni, trombe d’aria e forti precipitazioni nelle campagne si sono registrati danni consistenti.

«Non si capisce con quali parametri siano stati attribuiti i contributi, quello che si capisce è che la nostra città e, in particolare, il nostro territorio agricolo sono stati esclusi. Eppure i danni negli anni sono stati tanti, importanti e ben visibili», conclude Pirisi.

