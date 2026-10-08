Due giornate all’insegna della medicina sportiva con un focus sugli atleti con disabilità, un mondo che ha raggiunto traguardi importanti nelle diverse discipline sportive.

L’associazione Ambrosia ed il Cip Sardegna con il patrocinio del Comune di Porto Torres, del Parco nazionale dell’Asinara e della Fondazione Sardegna organizzano, venerdi 9 ottobre presso l’Hotel Libyssonis dalle ore 9,30, il “Matinee- premiazione atleti con disabilità “ evento inserito nella manifestazione “Asinarablu 2026” interamente dedicato quest’anno all’atleta con disabilità.

Verranno premiati 8 atleti della Sardegna , quattro ragazzi e quattro ragazze con disabilità sia fisiche sia intellettive e relazionali. Tutti questi atleti si sono distinti per aver ottenuto brillanti risultati nell’atletica, nel nuoto, nella pallacanestro e nella danza artistica.

La maggior parte di loro fanno parte della squadra dell’Italia ai giochi paralimpici. I premi verranno consegnati dal sindaco Massimo Mulas e dall’assessore allo sport Antonello Cabitta, da rappresentanti di varie associazioni di sport e del volontariato e da ex atleti.

L’ingresso all’evento è gratuito. A tutti gli atleti verra’ consegnata il trofeo Agitos, una scultura di Angelo Masala raffigurante Porto Torres e lo sport paralimpico mentre all’atleta che ha conseguito nell’ultimo anno i risultati più importanti verrà donato il “San Gavino a cavallo", scultura sempre dell’artista turritano.

Negli anni precedenti la scultura è stata donata al campione di nuoto Paltrinieri, al fondista Marco Spina ed al ricercatore Alberto Concu. Tra gli atleti premiati figurano Federico Bobbato della pallacanestro in carrozzina Asinara Waves, Federico Cabizza dell’atletica Sassari, Marta Concas della danza sportiva Oristano, Paolo Deroma dell’atletica, Chiara Masia dell’atletica specialità lanci Sassari, Secci Francesca nuoto Cagliari, Pistis Shablova Vikctoryi paracanoa Cagliari, Uras Cristiano , pallacanestro in carrozzina Dinamo LAB Sassari.

Aderiscono all’iniziativa con i loro rappresentanti la Proloco e il Tennis Club di Porto Torres, Consulta del volontariato, Ute, la Fidapa, il progetto Albatross, Lyons Club International e l’Istituto Mario Paglietti. Nella giornata di sabato 10 ottobre è previsto il corso di alta formazione “L’atleta con disabilità” presso la sala Hotel Lybissonis.

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