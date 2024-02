Ribassata, ieri in Corte d'appello a Sassari, la sentenza per il 25enne che, il 30 dicembre 2018, colpì al petto con un coltellino un buttafuori della discoteca Touch.

Il collegio, presieduto da Maria Teresa Lupinu, ha infatti condannato a 2 anni e 8 mesi il giovane sassarese che, in primo grado di giudizio, aveva avuto una pena di 4 anni e 8 mesi.

I giudici hanno anche accolto la richiesta dell'avvocato difensore Andrea Piroddi riqualificando il reato da tentato omicidio a lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma.

Il legale ha insistito in discussione sul fatto che il coltello non avrebbe potuto uccidere e sull'univocità del gesto.

Perché l'allora 21enne era subito scappato dopo aver inferto il colpo, azione scaturita in seguito a una discussione all'ingresso del locale in via Carlo Felice a Sassari.

Il sassarese venne fermato dagli altri buttafuori e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato passando poi un anno in custodia cautelare in carcere a Bancali.

