Il comune di Burgos amministrato dal sindaco Leonardo Tilocca è riuscito a portare a casa un nuovo tassello nel settore dei lavori pubblici. Dopo che nei giorni scorsi una ditta ha completato l'installazione delle attrezzature sportive, è stata completata la realizzazione di una palestra fitness all'aperto.

«Un’importante realtà sportiva che diventa, al tempo stesso, un luogo di inclusione e di crescita per quanti desiderano trascorrere alcuni momenti all'aria aperta e a stretto contatto con la natura - ha dichiarato il primo cittadino -. Tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento ottenuto di recente attraverso la partecipazione al bando "Sport e Inclusione", previsto dal Dipartimento per lo sport nell'ambito dei progetti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo molto soddisfatti di poter consegnare ai cittadini uno spazio pubblico attraverso la riqualificazione ambientale di alcune aree per troppo tempo abbandonate e inutilizzate. Un obbiettivo che faceva parte del nostro programma amministrativo e che da oggi è finalmente diventato realtà».

© Riproduzione riservata