Questa notte a Burgos, centro del Goceano, in via Roma, un'autovettura in sosta ha preso fuoco.

Sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bono che hanno evitato un altro grande pericolo: la propagazione delle fiamme nella parte posteriore della vettura, in cui era riposta una bombola di gas propano liquido per uso domestico.

La parte anteriore ed il motore dell'automezzo sono però andati distrutti, rendendo la macchina inservibile. Si ricercano le cause alla base dell'innesco dell'incendio.



