"Sono profondamente dispiaciuto per l'incendio della bellissima abitazione ai piedi del Castello, di proprietà di un'onestissima famiglia e di cui usufruisce un'associazione che dà lustro al paese. È il primo atto delinquenziale accaduto durante l'Amministrazione da me presieduta. Occorre una riflessione, anche se la comunità è rimasta profondamente scossa dall'episodio". Sono le parole di oggi di Leonardo Tilocca, sindaco di Burgos, riferite all'incendio (doloso, oramai appurato), spento dai vigili del fuoco di Bono, che ha distrutto ieri sera la sede dell'associazione Sa Reggia, di proprietà del presidente (che non abita nella casa). L'associazione da 20 anni si occupa della promozione turistica del suggestivo centro del Goceano e non solo.

Tra le tante note negative ne arriva una positiva: l'abitazione non ha subito danni strutturali. "Questo ci risolleva il morale - conclude Tilocca - Faremo il possibile per quanto di nostra competenza per permettere all'associazione di continuare il prezioso lavoro sin qui svolto".

