Ancora in calo la curva dei contagi da coronavirus a Sennori. Sono scesi da 51 a 42 i cittadini del centro della Romangia positivi al Covid-19, mentre sono 30 quelli in quarantena.

Bellissima notizia da Burgos, paese del Goceano, che torna ad essere Covid-free.

"Nel corso delle ultime ore - ha annunciato il sindaco, Leonardo Tilocca - i pochi casi di positivi rimasti si sono negativizzati. Pertanto allo stato attuale a Burgos non si riscontra alcun caso di positività al coronavirus.

Questa notizia ci rende tutti contenti, consapevoli che questo bellissimo risultato è frutto di tanti sacrifici e delle dovute restrizioni che abbiamo dovuto adottare per il contenimento e la diffusione dell’epidemia. Il nostro invito, rimane quello di non abbassare la guardia, ma di continuare con spirito saggio, nel rispetto delle regole, per far si che la nostra comunità, possa mantenere sempre alta l’attenzione per contenere la possibilità di futuri contagi".

Stabile la situazione a Borutta, paese del Meilogu, dove restano tre le persone che lottano contro il virus. "Speriamo che si negativizzino al più presto - ha sottolineato il sindaco, Silvano Arru -. È importante tenere sempre alta la guardia e rispettare le regole".

Antonio Caria

© Riproduzione riservata