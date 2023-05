Nei giorni scorsi si è aperto a Burgos, centro del Goceano, il cantiere forestale comunale, che vede impegnate quattro unità lavorative locali.

«Questo progetto è stato possibile grazie ad un'importante finanziamento regionale - ha dichiarato il sindaco, Leonardo Tilocca -. Nello specifico i nostri operai si occuperanno della pulizia e diserbo delle vie del centro abitato, strade di campagna e della messa in sicurezza di alcune aree pubbliche. Un’importante boccata d'ossigeno sia sotto l'aspetto occupazionale, che nella prevenzione e la salvaguardia del patrimonio ambientale da possibili rischi di incendio nel periodo estivo».

«Speriamo che con il lavoro di squadra che andremo a realizzare in questi mesi si riesca ad intervenire in tutte quelle zone maggiormente a rischio, dove è necessario renderle accessibili ai mezzi ed al personale impiegato nello lotta agli incendi - conclude il primo cittadino -. È doveroso ringraziare gli uffici comunali per l'impegno e la sensibilità nel predisporre tutto il necessario per l'avvio del cantiere. Sento di esprimere l'augurio di buon lavoro agli operai che in questi mesi lavoreranno per rendere più pulita, accogliente e sicura la nostra comunità. Continueremo ad ascoltare i cittadini per avere proposte e suggerimenti su eventuali interventi aggiuntivi da fare».

