Il Comune di Porto Torres ha ottenuto il "Marchio Europeo di Eccellenza nella Governance" (EloGe) assegnato dal Consiglio d’Europa agli enti locali che hanno raggiunto alti livelli di gestione amministrativa secondo quelli che sono i 12 principi europei di partecipazione democratica.

L’amministrazione turritana, lo scorso mese di ottobre, ha aderito al programma EloGe, attuato sul territorio nazionale da AicCRE (Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle Regioni d’Europa), costituendo un gruppo di lavoro coordinato dal segretario generale Giancarlo Carta. I componenti, il consigliere Antonello Cabitta in rappresentanza della parte politica, i dirigenti dei diversi settori comunali Flavio Cuccureddu, Massimo Ledda e John Fois e la responsabile dello staff del sindaco Sabina Scanu, hanno seguito tutte le fasi della candidatura. Il riconoscimento delle buone pratiche amministrative ha avuto come base di valutazione gli atti di programmazione e di gestione dell’attuale amministrazione riferiti, in particolare, ad attività inclusive, sociali e di partecipazione attiva dei cittadini. Nel giudizio positivo ha inciso anche la costruzione di relazioni con altri enti, istituzioni e realtà nazionali e internazionali per la costituzione di accordi, patti e gemellaggi. Il percorso ha coinvolto tutta la comunità turritana.

Cittadini, dipendenti e amministratori hanno compilato, infatti, appositi questionari proposti per esplorare le percezioni riguardo l'efficacia e la trasparenza dell'amministrazione locale. L’ampia partecipazione ai quesiti ha permesso al Comune di superare la soglia necessaria per accedere alla fase finale del programma. Tutti i dati sono stati quindi raccolti e analizzati da una piattaforma nazionale di valutazione che ha assegnato il Marchio ELoGE ai Comuni meritevoli di aver completato con successo l’intero programma.

La cerimonia di premiazione si terrà a Gorizia dal 7 al 9 marzo prossimi ed è prevista la partecipazione di una delegazione del Comune. L’elenco dei Comuni che hanno ottenuto la certificazione è stato pubblicato sul sito dell’AicCRE dove si sottolinea come il riconoscimento rappresenti uno strumento che aiuta gli enti locali a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a intraprendere azioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza della governance dei propri territori e delle proprie comunità.

«Siamo orgogliosi dell’importante riconoscimento ottenuto dal Comune di Porto Torres – ha sottolineato il sindaco Massimo Mulas - grazie al meticoloso lavoro del team che ha seguito tutto il percorso attraverso tavoli di analisi e confronto e alla partecipazione dell’intera comunità. Il risultato premia l’impegno della nostra amministrazione nel cercare di rafforzare la partecipazione della cittadinanza nelle dinamiche di governo del territorio».

