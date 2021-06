Momenti di paura sulla provinciale 10, in direzione Olbia, nei pressi del bivio di Buddusò.

Una Citroen Ds3, su cui viaggiavano due giovani, ha improvvisamente preso fuoco, dopo un guasto al motore.

I due occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo, che è diventato in breve una palla di fuoco, con le fiamme che si sono anche propagate alle sterpaglie e alla macchia mediterranea accanto alla carreggiata.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri e anche le squadre antincendio della Regione, con in un supporto anche elicottero.

In azione anche i carabinieri della stazione di Pattada.

