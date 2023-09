Brutale aggressione questa mattina, intorno alle 7.30, in via Edison ad Alghero, dietro la stazione dei treni, nel quartiere della Pietraia.

Vittima un uomo di 30 anni raggiunto da tre individui a volto scoperto che sono scesi da un’auto e lo hanno colpito alla testa, avevano anche una mazza da baseball.

Le urla dei residenti del quartiere hanno messo in fuga gli aggressori che sono scappati a piedi abbandonando la macchina e lasciando sull’asfalto la mazza e anche un martello.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al vicino ospedale Civile, in codice giallo. I carabinieri della Compagnia di Alghero indagano. Tutto fa pensare a una spedizione punitiva.

L’uomo, un algherese, non sarebbe in gravi condizioni. Se la dovrebbe cavare con qualche giorno di cure per escoriazioni e contusioni. I carabinieri, che sono già sulle tracce degli aggressori, ritengono si sia trattato di un litigio a mani nude, in quanto i tre (tra cui una donna) non avrebbero fatto in tempo a usare la mazza da baseball trovata per terra.

