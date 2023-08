Bonorva si prepara per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Bambina. Si parte il 7 settembre, alle 16, con i giochi tradizionali sardi per bambini che si terranno in piazza Santa Maria. Alle 18.30 ci sarà la celebrazione dei Vespri solenni. Dalle 19, in piazza Sant'Antonio, spazio alla gara di poesia improvvisata logudorese con i poeti Salvatore Senes, Diego Porcu e Nicola Farina accompagnati dal tenopre di Orgosolo. Alle 21, in piazza Santa Maria, avrà luogo "The Voice Bonorva" , presentato da Emanuela Sassu. La giudice d'onore sarà Grazia Di Michele.

Venerdì 8 settembre, alle 16,45, è previsto l'incontro con gli stendardi nella sala consiliare Valentino Fozzi. A seguire, alle 17.30, sarà officiata la Messa solenne della natività di Maria Vergine accompagnata dal coro Paulicu Mossa di Bonorva. Subito dopo ci sarà la processione per le vie del paese del Meilogu. Alle 21 sarà offerta la cena in piazza a base di gnocchetti al sugo, vitello e maiale arrosto. Alle 22 è in programma la serata folkloristica, presentata da Manuela Bande, con i balli e i canti della tradizione sarda dei gruppi che hanno preso parte alla processione. Sabato 9 settembre, dalle 16, sono previsti dei giochi per bambini in piazza Santa Maria. Alle 19 si terrà la gara a chitarra con i cantadores Emanuele Bazzoni, Roberto Murgia e Marco Manca accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Graziano Caddeo.

Il service sarà a cura di Alberto Caddeo. Dalle 22 il finale della festa con il "Summer Festival 90/2000 Live Show". Presen terà Anna Falchi.

