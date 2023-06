Bonorva, centro del Meilogu, si prepara per una tre giorni dedicati a San Giovanni Battista.

Venerdì 23 giugno alle 17, in piazza Lettore, si svolgerà la gara di poesia improvvisata con i poeti Nicola Farina, Diego Porcu e Salvatore Scanu accompagnati dal tenore di Orgosolo. Alle 18, nella Chiesa dedicata al Santo, saranno celebrati i vespri solenni seguiti dall'ardia. Alle 21, in piazza Santa Maria, sarà servito il pane bollitto con pecora, mentre alle 22 ci sarà il concerto di "Dress in Black".

Sabato 24 giugno alle 9 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 9.30 sarà corsa una nuova ardia. Seguirà, alle 13, nel locale Castelli, il pranzo per i cavalieri. Alle 18, subito dopo la funzione liturgica, partirà la processione per le vie del paese accompagnata da "Sos Cuettes", dalla banda musicale "Città di Macomer" e dai gruppi folk "Pro loco" di Borore, "Tradizioni Popolari Ursinia" di Usini, "Ammentos Lussurzesos" di Santu Lussurgiu, "Santa Barbara" di Macomer e dai costumi di Bonorva. Alle 21 spazio alle tradizioni sarde con i balli in piazza Santa Maria dei gruppi folk che hanno preso parte alla processione, accompagnati dall'organettista Alberto Caddeo di Dualchi.

Domenica 25 giugno alle 17, in piazza Santa Maria, giochi per bambini. Alle 22, nell'area concerti dell'ospedale Manai, ci sarà il concerto di "Rod Sacred", "Rocker Tv", "The Band" e "Lacuna Coll".

