Un autoarticolato si è ribaltato lungo la 131 in direzione Bonorva. Il conducente, originario di Cagliari, è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sono gravi.

Per cause ancora da accertare il mezzo pesante ha sbandato, l’autista del tir ha perso il controllo ed è finito contro un guardrail. Il rimorchio si è rovesciato invadendo la carreggiata. L’incidente si è verificato all’uscita del paese, nella strada verso Cagliari, in prossimità del ristorante La Valle dei Nuraghi.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Sassari per la messa in sicurezza della strada e per consentire la rimozione del mezzo. Nell'emergenza anche i carabinieri della stazione di Bonorva per i rilievi e la viabilità.

© Riproduzione riservata