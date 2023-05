Le non buone condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana hanno costretto i fedales del 1973 di Bonorva a rinviare l’evento "Mastros e Massajas”, che si sarebbe dovuto tenere nella bellissima cornice del borgo di Rebeccu.

«Questo ci rende profondamente malinconici e desolati perché per l'organizzazione dello stesso, ci avevamo messo, come è nostro solito, anima e cuore - si legge in una nota diffusa dai fedales -. Ci scusiamo con chi in questo lungo periodo ci ha dato la propria disponibilità per la realizzazione della bellissima iniziativa».

«La data è stata posticipata al weekend dell’1 e 2 luglio - concludono -. Saremo ancor più forti e carichi con le temperature estive che ci renderanno ancor più frizzanti per un evento indimenticabile».

