Altra liquidità in arrivo nelle casse del comune di Bonorva amministrato dal sindaco Massimo D'Agostino: l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha, infatti, concesso un contributo di oltre 345mila euro per l'assunzione triennale di 3 collaboratori tecnici per l'attuazione della progettualità relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le figure ricercate sono di due esperti tecnici "Junior", con laurea in ingegneria/architettura triennale e abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o architetto, e un esperto in gestione di rendicontazione e controllo "Junior, in possesso di laurea in materie giuridiche ed economiche. Le domande scadranno il prossimo 30 marzo.

Intanto l'amministrazione comunale del paese del Meilogu intende promuovere anche la creazione di una banda musicale locale. A questo proposito è stata convocata una riunione per lunedì 6 marzo, alle 17, nella sala consiliare del comune dedicata a Valentino Fozzi.

