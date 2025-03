Una camionetta della polizia penitenziaria si è ribaltata sulla 131 all’altezza di Bonorva.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 del mattino, durante il trasporto di un detenuto dal carcere di Uta al tribunale di Sassari per l’udienza. Quest’ultima si era da poco conclusa, il mezzo era sul tratto di strada direzione Cagliari in fase di rientro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la stradale. Il detenuto è stato trasportato in elisoccorso a Sassari per accertamenti e sarebbe in gravi condizioni. Per gli agenti all’interno della camionetta necessario intervento dell'ambulanza, le loro condizioni non sarebbero gravi.

