Cala il sipario sulle pariglie bonorvesi 2023, evento che chiude praticamente i festeggiamenti di Carnevale nel paese del Meilogu.

Un'edizione, quella di quest'anno, purtroppo caratterizzata dal maltempo.

«Ringraziamo l'Associazione S'Ischiglia e tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione e siamo vicini alla delusione di tutti i Cavalieri per non poter aver concluso come sperato le due giornate», sottolineano dal comune amministrato dal sindaco Massimo D'Agostino.

Un assaggio si è avuto solo nella giornata di ieri, mentre oggi è stata possibile solo la sfilata e la consegna dello "spadino" da parte de S'Asone Ignazio Ruggiu al vice sindaco e assessora comunale alla cultura Laura di Settimio.

