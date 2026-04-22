Al via i lavori di valorizzazione dell’edificio di valore architettonico nel comune di Bono, già residenza del canonico Salvatore Frassu e destinato a trasformarsi in un museo nel ricordo del politico e rivoluzionario, Giovanni Maria Angioy.

Grazie ai finanziamenti regionali pari ad 1 milione di euro – importo del progetto 715mila euro - sono previsti interventi di recupero e valorizzazione dell’area espositiva e della biblioteca comunale del paese, affidati alla ditta Impresa Nurra srl, un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas.

«Non si tratta soltanto di un mero recupero architettonico, ma di un lavoro realizzato per ricordare la nostra storia e tramandarla alle generazione future», ha sottolineato il primo cittadino, al lavoro insieme alla giunta per reperire le ulteriori somme necessarie a completare l’opera in tempi rapidi. Si tratta di interventi di riqualificazione dell’edificio del ‘700 di alto pregio storico con l’obiettivo di creare un museo per esaltare la figura di Giovanni Maria Angioy.

Nell’area della biblioteca verranno effettuati interventi per la sistemazione copertura esterna, con sistemazione e tinteggiatura delle pareti esterne, la sostituzione degli infissi, e la messa in sicurezza dei servizi igienici.

© Riproduzione riservata