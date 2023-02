Pauroso incidente stradale, questa mattina, nel centro abitato di Bono.

Un camion, per cause ancora da chiarire, ha urtato violentemente un’auto che proveniva dalla parte opposta di via Monte Pisanu. Nello scontro è rimasto ferito il conducente della vettura. Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante.

Immediata la segnalazione alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Gli operatori sanitari dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito il ferito all’ospedale San Francesco di Nuoro. Tenuto sotto controllo dai medici, che lo hanno sottoposto ad accertamenti clinici, le sue condizioni non sono gravi.

Presenti anche gli agenti della municipale per i rilievi di rito.

© Riproduzione riservata