Bono punta sulla promozione dell'attività sportiva.

«L’Amministrazione Comunale è vicina alla Società Atletico Bono e a tutte le società sportive che insistono nella nostra comunità - si legge in una nota degli amministratori -. Adotteremo tutte le misure necessarie per sostenere le società sportive e incentivare la pratica di attività sportiva per giovani e non».

Un primo passo sono stati i lavori effettuati sul campo da calcio. «Un ringraziamento al consigliere con delega allo sport Gian Nicola Errica per aver promosso e seguito tutti gli interventi effettuati sulle attività sportive fini ad ora».

Sul tema del Canone Unico: «È stata espressa la volontà dell’Amministrazione nel rispettare i diritti degli ambulanti ma si evidenzia l’osservanza delle regole - fanno sapere gli amministratori -. Una volta finito il mercato rimangono le abitazioni e le attività commerciali pertanto si raccomanda di lasciare pulita l’area di sosta. Per chi non dovesse rispettare le regole sono previste delle sanzioni. Il mercato subirà un cambiamento: verrà spostato da Viale San Francesco, per permettere il libero accesso a due attività che il venerdì hanno difficoltà a svolgere il proprio lavoro».

