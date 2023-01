«Dopo tanti anni si gettano le basi per una concreta possibilità di rinascita del nostro centro storico». Non può che essere soddisfatto il sindaco di Bono, Michele Solinas, che ha annunciato la presentazione, martedi 24 gennaio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune, del nuovo “Piano particolareggiato del centro storico”.

Sono invitati a partecipare: tecnici, proprietari di immobili all’interno del centro e tutti i cittadini che abbiano interesse.

La Giunta comunale del paese del Goceano ha anche approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e della facciata del palazzo comunale. Inoltre, sempre con una delibera di Giunta, è stato approvato l’intendimento dell’amministrazione avviare il servizio di Ludoteca Comunale, quale, si legge “servizio di interesse pubblico, che si configura come un luogo intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica, mettendo a disposizione dell’utenza, minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni spazi, materiali ludici e competenze professionali”.

«Qualora le richieste in lista d’attesa fossero molto superiori alle capacità di accoglienza della struttura l’amministrazione potrà con apposito atto consentire la partecipazione di tutti con la divisione in turni per età o altro», specificano gli amministratori.

© Riproduzione riservata