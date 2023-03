C'è apprensione in numerosi paesi tra Nuorese e Sassarese per il destino del piccolo Andrea Pinna, bambino di appena 8 mesi trasferito d'urgenza ieri a bordo di un elicottero all'ospedale Bambin Gesù di Roma dopo essere stato colpito da meningite.

Il piccolo è nato lo scorso 3 luglio a Bono. La notizia della sua malattia e del viaggio della speranza verso la Capitale è immediatamente rimbalzata dal Goceano alla Barbagia.

Il padre Giuseppe è l'allenatore del Taloro Juniores di Gavoi, e per il dramma che ha colpito la sua famiglia è subito arrivato un messaggio di vicinanza da parte della parrocchia di San Giorgio di Gavoi e di San Giorgio di Lodine: «Ci uniamo nella preghiera per il figlioletto del mister della Juniores del Taloro», è il messaggio scritto sul profilo Facebook dal parroco don Michele Casula.

A esprimere il sostegno alla famiglia anche il sindaco di Bono, Michele Solinas: «L’amministrazione comunale è vicina a Giuseppe, Silvia e alla piccola Giada in questo momento di grande apprensione per la salute del piccolo Andrea», si legge, «giunga a voi un forte e caloroso abbraccio».

A seguito del riscontro dell’infezione, secondo quanto si apprende, è stata avviata la profilassi su tutti i contatti del bimbo. Ma al momento non sarebbero emersi altri casi. E non è chiaro come il bimbo possa essere stato contagiato.

