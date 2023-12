Sarà la compagnia teatrale del Goceano e lo spettacolo "Sa Pappa Mericana" ad aprire domani alle 18, in sala Nassirya, gli appuntamenti dedicati al Natale promossi dal comune di Bono.

Si proseguirà venerdì 8 dicembre alle 9.30, in via Parrocchia, con il mercatino di Natale promosso dall'Acr. Sabato 16 dicembre, in zona San Giovanni, sempre a cura dell'Acr, sarà la volta del presepe vivente itinerante.

Domenica 17 dicembre, alle 19, spazio al presepe in carrela a cura della Pro loco. Giovedì 21 dicembre, dalle 9.30, è in programma la visita alle scuole, mentre il 22 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta degli ospiti della casa di riposo e del centro Aias.

Sabato 23 dicembre, alle 17, è in programma il "Natale dei Bambini”, organizzato in collaborazione con i fedales del 1984. Il 28 dicembre, alle 19, la parrocchia di San Michele Arcangelo ospiterà una rassegna corale alla quale parteciperanno i cori "Monteverdi", "San Francesco", "Sos de Santu Matteu", "Associazione culturale Coro di Florinas" e l'Olbia Folk Ensemble.

Venerdì 5 gennaio, alle 19, in piazza del Comune arriva la Befana con le caramelle per tutti i bambini a cura dei Vigili del Fuoco. In programma anche una serata musicale.

© Riproduzione riservata