Sono iniziati, a Bonnanaro, i lavori in una delle vie cardine del paese del Meilogu: via Nazionale.

“Il progetto - spiegano gli amministratori - prevede la riqualificazione dei marciapiedi e degli accessi/passaggi ciclo pedonali nel rispetto delle norme di sicurezza. L'intervento consentirà di mettere a norma le infrastrutture ed allo stesso tempo di rendere più fruibile la principale via di accesso al paese.

Il primo lotto riguarderà la parte destra di via Nazionale con ingresso al paese lato Sassari.

La viabilità verrà temporaneamente ridotta con unico senso di marcia e presenza di semaforo dall'incrocio di Via Nazionale con Via Vittorio Emanuele, sino all'incrocio di Via Nazionale con Via Garibaldi.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Carta lavora anche per il ripristino dell'asfalto su interi tratti stradali: Via Ciriaco Carru, Via Milano, Vicolo Aldo Moro, Via Monte Arana, Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, Via Torino. I lavori riguardano anche la riparazione su alcune buche stradali dislocate in varie vie del paese.

“Questi lavori - aggiungono dal comune di Bonnanaro - consentiranno di ripristinare il manto stradale sui tratti di viabilità più danneggiati. Successivamente verranno programmati altri interventi di manutenzione stradale, si chiede a tal fine la preziosa collaborazione di tutti i cittadini per segnalare all'Amministrazione Comunale ulteriori tratti stradali che necessitano di interventi urgenti di manutenzione”.

