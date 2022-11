Si terrà domenica 13 novembre la giornata ecologica per la pulizia delle strade rurali promossa dall'amministrazione comunale di Bonnanaro.

"La speranza - spiegano gli amministratori - è quella di sensibilizzare la popolazione alla cura del nostro territorio. Approfitterei della giornata per passare un po’ di tempo, tutti insieme, a Monte Arana".

L'evento inizierà alle 8.30 con il ritrovo in piazza Cavour. Alle 9 ci sarà la partenza per le strade dell'agro di Bonnanaro in piccoli gruppi. Alle 12 incontro presso l'ecocentro per la suddivisione e lo stoccaggio del materiale raccolto. La giornata si concluderà con il pranzo a Monte Arana offerto dall'amministrazione comunale.

"È molto importante il coinvolgimento dei più piccoli - aggiungono ancora gli amministratori - affinché vengano sensibilizzati sul rispetto dell'ambiente che ci circonda".

