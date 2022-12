Sarà sicuramente una grande festa il 26 dicembre a Bonnanaro: dopo qualche anno di assenza sarà riproposto il presepe vivente tra le vie del centro storico. Una quindicesima edizione promossa dalla parrocchia di San Giorgio, dai comitati e dalle associazioni locali. Il via è alle 18. «Per rivivere - specificano i promotori - la magia della natività in un percorso itinerante tra gli scorci più suggestivi del centro storico».

Altro itinerario, stavolta enogastronomico, a Padria dove, grazie all'interessamento dei viticoltori locali, è stata promossa la manifestazione "A Padria a lu toccare", in programma il 29 dicembre. Il percorso, che prenderà il via alle 17, prevede cinque tappe: largo Giuseppe Mazzini, via Maria Pagano, piazza Larga, via Nazionale e via Berlinguer.

Festeggiamenti di Natale anche a Torralba dove venerdì 23 dicembre, dalle 17, ci saranno i mercatini di Natale, e venerdì 30 dicembre, dalle 18, la tombolata per adulti e bambini presso le scuole elementari e in collaborazione con il comitato di Cabu Abbas. Gli eventi sono promossi dal comune e dalla Pro loco.

