Bonnanaro si rifà praticamente il look. Sono, infatti, tanti i soldi che l’amministrazione comunale ha messo in campo per riqualificare e valorizzare alcune zone del centro abitato.

Circa 200mila euro saranno utilizzati per il rifacimento dei marciapiedi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli attraversamenti pedonali in via nazionale.

Circa 120mila euro andranno alla riqualificazione delle aree verdi del Cantaru, in piazza Fontana, nella zona 167 di via Grazia Deledda, del centro sociale e di via Diaz, mentre circa 130mila euro andranno per il completamento e la messa in funzione dell’ecocentro dell’area Pip con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Circa 25mila andranno per la sistemazione degli impianti, per la messa in funzione dell’ascensore e la sostituzione degli infissi nell’ex municipio che sarà destinato ad ospitare la biblioteca comunale. La stessa cifra sarà destinata per risistemare la strada che conduce a Monte Arana: saranno ripulite le banchine e risistemati i muretti a secco.

600mila euro circa serviranno per l’efficientamento energetico del palazzo comunale e del centro sociale. 400mila euro, invece, per il caseggiato delle ex scuole elementari che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Antonio Carta, dovrà diventare sede della casa di riposo.

40mila euro per il cimitero: in programma la sistemazione degli impianti fognari, il rifacimento delle aiuole e la pulizia straordinaria. Il restauro di Palazzo Passino sarà completato con una spesa di 550mila euro.

Il comune ha già appaltato il rifacimento del parco giochi di via Cavour (110mila euro), il rifacimento della Chiesa campestre di Santa Barbara inagibile da anni (500mila euro). Infine, grazie al programma Lavoras si procederà alla manutenzione delle strade di campagne che darà lavoro a due operai per 8 mesi.

Antonio Caria

© Riproduzione riservata