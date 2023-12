«Con tale intitolazione, l’Amministrazione Comunale intende rendere omaggio ad un’insegnante professionalmente colta e innovativa nelle metodologie didattiche, dotata di profonda umanità e affetto nei confronti sia degli alunni sia delle famiglie, dedita con incessante amorevolezza, per l’intera durata dell’attività di insegnamento, alla formazione e istruzione delle bambine e dei bambini».

Con questa motivazione, il comune di Bonnanaro amministrato dal sindaco Giovanni Antonio Carta ha voluto intitolare la scuola secondaria di primo grado alla compianta Lisetta Puggioni.

Una cerimonia alla quale hanno partecipato le istituzioni scolastiche e gli amministratori, nel corso della quale è stata scoperta la targa commemorativa posizionata all'esterno del caseggiato.

Lisetta Puggioni, per tutti "Maestra Lisetta", era nata il 20 ottobre del 1955 ed è deceduta, a causa di un male incurabile, il 23 gennaio del 2001. Ben voluta da tutti i suoi alunni, ma anche dall'intero paese del Meilogu, ha lasciato un ricordo indelebile in chi l'ha conosciuta. Alcuni anni fa, a lei era stata intitolata la scuola primaria, non più attiva da alcuni anni. La scuola secondaria di primo grado è frequentata, oltre che dai ragazzi di Bonnanaro, anche da quelli di Torralba.

